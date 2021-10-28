Москва, , 22:56 — REGNUM Ведущая YouTube-шоу «Стенка» Ксюша Хоффман решила завершить карьеру видеоблогера. Об этом 28 октября сообщает издание Elle Girl.

Ксюша Хоффман Скриншот с YouTube

Как отмечает издание, Хоффман станет ведущей проекта телеканала СТС International. Подробности её сотрудничества с вещателем она не раскрыла.

Ранее блогер Даня Милохин рассказал об одном из своих первых видеоинтервью — оно состоялось с Ксюшей Хоффман. По признанию Милохина, ведущая шоу «опускала» его, а также «давила» на него.

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