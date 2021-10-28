Москва, 28 октября, 2021, 22:56 — ИА Регнум. Ведущая YouTube-шоу «Стенка» Ксюша Хоффман решила завершить карьеру видеоблогера. Об этом 28 октября сообщает издание Elle Girl.

Скриншот с YouTube Ксюша Хоффман

Как отмечает издание, Хоффман станет ведущей проекта телеканала СТС International. Подробности её сотрудничества с вещателем она не раскрыла.

Ранее блогер Даня Милохин рассказал об одном из своих первых видеоинтервью — оно состоялось с Ксюшей Хоффман. По признанию Милохина, ведущая шоу «опускала» его, а также «давила» на него.