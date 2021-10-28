Токио, , 22:01 — REGNUM Посол Японии в Афганистане Такаси Окада встретился с представителем нынешнего правительства Афганистана Амиром Ханой Муттаки, сообщает 28 октября ИА Красная Весна со ссылкой на телеканал NHK.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

Темой переговоров стала судьба японских граждан, которые не смогли эвакуироваться из Афганистана в августе 2021 года.

Согласно заявлению японского МИД, посол призвал местные власти обеспечить безопасность и возможность скорейшего выезда японцев из страны. Кроме того, он попросил позволить Японии организовать маршруты оказания гуманитарной помощи.

Встреча прошла в столице Катара Дохе, куда Япония переместила свою дипломатическую миссию после захвата столицы Афганистана сторонниками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). С тех пор это первая встреча представителей афганского правительства с послом Японии.

Напомним, в конце августа 2021 года Япония направила в Кабул три транспортных самолета для эвакуации около 500 человек, работавших в японских ведомствах в Афганистане. Однако тогда Афганистан в общей сложности покинули только 15 человек.

Позднее несколько групп, общей численностью порядка 300 человек, покинули страну своими силами.

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