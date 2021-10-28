Токио, 28 октября, 2021, 22:01 — ИА Регнум. Посол Японии в Афганистане Такаси Окада встретился с представителем нынешнего правительства Афганистана Амиром Ханой Муттаки, сообщает 28 октября ИА Красная Весна со ссылкой на телеканал NHK.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Темой переговоров стала судьба японских граждан, которые не смогли эвакуироваться из Афганистана в августе 2021 года.

Согласно заявлению японского МИД, посол призвал местные власти обеспечить безопасность и возможность скорейшего выезда японцев из страны. Кроме того, он попросил позволить Японии организовать маршруты оказания гуманитарной помощи.

Встреча прошла в столице Катара Дохе, куда Япония переместила свою дипломатическую миссию после захвата столицы Афганистана сторонниками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). С тех пор это первая встреча представителей афганского правительства с послом Японии.

Напомним, в конце августа 2021 года Япония направила в Кабул три транспортных самолета для эвакуации около 500 человек, работавших в японских ведомствах в Афганистане. Однако тогда Афганистан в общей сложности покинули только 15 человек.

Позднее несколько групп, общей численностью порядка 300 человек, покинули страну своими силами.