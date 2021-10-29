Женева, Швейцария, 29 октября, 2021, 07:40 — ИА Регнум. Европейская комиссия приостановила финансирование программ Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Конго на фоне секс-скандала, сообщает 28 октября Reuters.

(сс) United States Mission Geneva Флаг ВОЗ

Комиссия информировала ВОЗ о немедленном приостановлении финансирования пяти программ организации, включая операции по борьбе с лихорадкой Эбола и COVID-19.

Таким образом ВОЗ потеряла более $24,02 млн.

83 сотрудника ВОЗ могли быть причастны к изнасилованиям, которые были совершены в ходе двухлетней миссии ВОЗ, связанной со вспышкой лихорадки Эбола в Конго. Обвинения были предъявлены 21 сотруднику ВОЗ, среди них есть как иностранцы, так и граждане Конго, нанятые на временной основе.

В докладе отмечается, что большинство преступлений были совершены местными сотрудниками, которые пользовались своим авторитетом среди жертв. Но также утверждается, что к изнасилованиям был причастен врач ВОЗ и ещё два должностных лица организации.