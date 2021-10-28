Лос-Анджелес, США, , 21:56 — REGNUM В новом трейлере будущей Battlefield 2042 компания Electronic Arts показала три карты, которые появятся в онлайн-игре в момент релиза. Ролик был опубликован 28 октября на YouTube-канале проекта.

Логотип игры Battlefield 2042 Компания Electronic Arts ©

Масштабные карты называются Renewal, Breakaway и Discarded. Разработчики показали в ролике с игровым процессом, что будут представлять собой локации, и какие они имеют уникальные особенности.

Напомним, релиз Battlefield 2042 состоится 19 ноября 2021 года на ПК, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 и PlayStation 5. Ранее ИА REGNUM сообщило, что геймеры спорят по поводу одной функции, которая может появиться в игре.

Читайте ранее в этом сюжете: Геймеры спорят из-за возможной функции онлайн-игры Battlefield 2042