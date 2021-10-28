Менло-Парк, США, , 21:51 — REGNUM Стоимость акций Facebook выросла на 3% после заявления основателя компании Марка Цукерберга о её переименовании. Об этом свидетельствуют данные торгов в четверг, 28 октября.

Марк Цукерберг (сс) Brian Solis

По состоянию на 21:30 мск стоимость акций Facebook выросла на 2,97% и достигла $321,50 за штуку.

Напомним, ранее Марк Цукерберг в ходе онлайн презентации объявил, что компания Facebook меняет своё название на Meta.

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