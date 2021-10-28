Менло-Парк, США, , 21:46 — REGNUM Американская компания Facebook меняет своё название на Meta. Об этом сообщил 28 октября её основатель Марк Цукерберг.

Марк Цукерберг Anthony Quintano

«С гордостью объявляю, что с сегодняшнего дня мы называемся Meta», — сказал он в ходе онлайн-презентации.

Цукерберг также представил новый логотип компании, выполненный в виде синей ленты Мебиуса.

По его словам, в центре внимания нового бренда будет находиться виртуальная «метавселенная», а не Facebook.

«Это означает, что со временем вам не понадобится Facebook для использования других наших сервисов», — сказал Цукерберг.