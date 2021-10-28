Компания Facebook меняет название на Meta
Менло-Парк, США, 28 октября, 2021, 21:46 — ИА Регнум. Американская компания Facebook меняет своё название на Meta. Об этом сообщил 28 октября её основатель Марк Цукерберг.
Anthony Quintano
Марк Цукерберг
«С гордостью объявляю, что с сегодняшнего дня мы называемся Meta», — сказал он в ходе онлайн-презентации.
Цукерберг также представил новый логотип компании, выполненный в виде синей ленты Мебиуса.
По его словам, в центре внимания нового бренда будет находиться виртуальная «метавселенная», а не Facebook.
«Это означает, что со временем вам не понадобится Facebook для использования других наших сервисов», — сказал Цукерберг.