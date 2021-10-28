Нью-Йорк, США, , 21:45 — REGNUM Tribeca Enterprises и Epic Games рассказали о том, как они планируют помогать кинематографистам использовать «движок» Unreal Engine в качестве основы для творчества. Об этом 28октября сообщает портал Deadline.

Fortnite © Epic Games

Компании опубликовали список сценаристов и режиссёров, работы которых будут представлены на мероприятии Writing in Unreal, которое пройдёт в Нью-Йорке (США) с 16 по 18 ноября 2021 года. В качестве советников команд выступят продюсер Эффи Браун и режиссёр Даррен Аронофски.

Как пояснили в пресс-релизе Tribeca Enterprises и Epic Games, они видят цель сотрудничества в том, чтобы «открыть двери для независимых кинематографистов и дать им возможность получить информацию из первых рук от экспертов и коллег по Unreal Engine».

Напомним, компания Epic Games является разработчиком Unreal Engine, который на сегодня считается, одним из лучших движков для создания видеоигр. Компания также разрабатывает онлайн-игру Fortnite. Ранее ИА REGNUM сообщило, что Epic Games планирует снять на её основе полнометражный фильм.

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