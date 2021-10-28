Вашингтон, , 21:46 — REGNUM Глава Facebook Марк Цукерберг рассказал, как теперь будет называться компания. Об этом он сообщил на онлайн-презентации Facebook Connect 28 октября.

Марк Цукерберг Anthony Quintano

«Теперь мы называемся Meta», — заявил Цукерберг. Данное название вступит в силу с 28 октября 2021 года.

Ранее компания Facebook сообщила, что намерена начать проект по разработке метавселенной. Для этого будут созданы 10 тыс. рабочих мест в странах Евросоюза.

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