Минск, 28 октября, 2021, 21:43 — ИА Регнум. «В целях налаживания альтернативных путей поставок нефти в Белоруссию в настоящее время ведется строительство магистрального нефтепровода Гомель — Горки протяженностью 207 км. Из крупнейших проектов в области химии отмечу строительство нового азотного комплекса», — заявил 28 октября в Минске зампред совмина Белоруссии Юрий Назаров.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

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«В условиях санкционного давления единственно возможной стратегией сохранения конкурентоспособности и устойчивой работы нашей нефтепереработки является диверсификация существующего продуктового портфеля в сторону организации производств новых нефтехимических продуктов. В этих целях на заводе «Полимир» мы определись со строительством новой этилен-пропиленовой установки. Задача стоит в этой пятилетке ее построить. Мы сейчас находимся на стадии объявления конкурса. Мы надеемся, что на этот конкурс откликнутся наши китайские партнеры, потому что там эти технологии хорошо развиты», — уверен зампред правительства постсоветской республики.

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Выступая на совместном заседании обеих палат Национального собрания в Доме правительства, Назаров сообщил, что повысить эффективность нефтепереработки позволит также ввод в эксплуатацию крупнейших комплексов по углубленной переработке нефти на обоих белорусских НПЗ. Таковыми станут комплекс гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков на Мозырьском НПЗ и установка замедленного коксования на новополоцком «Нафтане». Товарную продукцию на этих долгостроях, за которые отвечает госконцерн «Белнефтехим», запланировано получить в I квартале 2022 года.

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Параллельно на также находящемся под западными санкциями госпредприятии «Гродно Азот» осуществляется модернизация. Предпринимаются усилия по увеличению объёмов экспортного хлоркалия.

«В калийной отрасли в этом году введен в эксплуатацию горно-обогатительный комплекс по выпуску калийных удобрений на базе Петриковского месторождения мощностью до 1,5 млн т в год. В ближайшие годы будет введен в эксплуатацию и комплекс на базе Нежинского участка Старобинского месторождения мощностью до 2 млн т», — проинформировал Назаров.

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