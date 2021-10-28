Иерусалим, 28 октября, 2021, 21:42 — ИА Регнум. В Восточном Иерусалиме на древнем исламском кладбище Аль-Юсуфия израильские силовики атаковали палестинцев, протестующих против сноса кладбища, сообщает 28 октября ИА Красная Весна со ссылкой на The New Arab.

ИА REGNUM Израиль и Палестина

Один из протестующих задержан израильской полицией.

В свою очередь, муфтий Иерусалима шейх Мохаммад Хусейн назвал планируемый властями Израиля снос мусульманского кладбища нападением на мёртвых.

«Могилы людей не должны оскверняться, независимо от пола, национальности или религии», — сказал муфтий.

В части кладбища Аль-Юсуфия, на которой ведутся работы, есть могилы арабов, погибших во время войны 1967 года, а также могилы, принадлежащие членам палестинских семей.

В 2014 году Израиль запретил палестинцам хоронить умерших в северной части кладбища, которое должно было стать частью «библейской тропы» израильского муниципалитета.

Кладбище Аль-Юсуфия, расположенное у стены, окружающей исторический Старый город Иерусалима, является одним из самых древних исламских захоронений в этом районе.