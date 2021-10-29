29 октября 2021 | Время чтения 3 мин

В Испании отчитались о планах по идеологической и практической реформе Долины Павших — мемориала, в котором похоронены жертвы Гражданской войны, а до недавнего времени был погребён и диктатор Франсиско Франко. Подробности изменений — в материале испанского издания La Razón.

Александр Тищенко, , 01:10 — REGNUM Бюджет на Закон о демократической памяти, включенный в общий государственный бюджет на 2022 год, по словам государственного секретаря по вопросам демократической памяти Фернандо Мартинеса, является «крупнейшим в истории» для этого раздела и включает международный конкурс идей для осуществления объявленной идеологической трансформации Долины Павших. В ситуации разбиралось испанское издание La Razón.

Долина Павших. Испания Jorge Díaz Bes

Выступая в конце октября 2021 года перед бюджетным комитетом конгресса депутатов Испании, Мартинес привел разбивку общей суммы в 11,8 миллиона евро, из которых «почти 60%» предназначены для «плана эксгумации» жертв Гражданской войны и режима Франко, которые до сих пор похоронены в братских могилах.

Госсекретарь пояснил, что помимо открытия конкурса на создание центра интерпретации Долины Павших, планируется продвижение исследовательских проектов по архитектуре памятника в сравнительных рамках «европейской тоталитарной архитектуры», а также по переносу 33 800 тел, захороненных в колумбарии, который в настоящее время ожидает своего запуска в Куэльгамуросе из-за противодействия Ассоциации защиты Долины Павших.

Долина Павших. Испания Godot13

Кроме того, по словам министра, будет продолжена работа по эксгумации, которая проводится с целью идентификации останков, хранящихся здесь, в рамках «дидактического и педагогического процесса», который позволит объяснить памятник «в его контексте», превратив его в место демократической памяти в знак признания всех жертв.

Если PSOE выступает за изменение использования участка в Сьерра-де-Гвадаррама, то партия Podemos подготовила в 2018 году доклад Exhuming Francoism. Recuperemos el Valle de Cuelgamuros para la democracia (исп. «Изгнание франкизма. Восстановим долину Куэльгамурос для демократии» — прим. ИА REGNUM), в котором предусматривалось «комплексное вмешательство» в Долину Павших, со «сносом креста и обработкой руин, чтобы придать им достойный вид для публичной выставки на эспланадах» [снаружи].

По мнению представителей Podemos, разбрасывание останков креста по земле символизирует «размышление о торжестве демократии <…> над диктатурой». Однако в докладе отмечается, что это одна из многих «идей», которые могут возникнуть в процессе коллективных дебатов; говорится также о готовности — как это только что сделало правительство — открыть международный общественный конкурс, в котором могут принять участие ассоциации исторической памяти и жертвы, чтобы собрать предложения, которые приведут к окончательному решению.

Между тем экономические возможности бюджета на «историческую память» в этом году рекордные. Это исторический бюджет, как отметил Фернандо Мартинес, на 4,14% превышающий прошлогодний, который уже на 83% «выше самого высокого уровня в эпоху Хосе Луиса Родригеса Сапатеро и почти в пять раз» выше самого высокого «остаточного» при Мариано Рахое, который составил «2,5 миллиона евро».

Долина Павших. Испания FDV

Мартинес изложил основные статьи расходов на политику, которую правительство хочет продвигать после утверждения нового закона, находящегося на рассмотрении в нижней палате парламента и определяющего масштаб большинства действий, таких как создание банка ДНК для идентификации исчезнувших людей и создание в 2022 году Национального центра демократической памяти.

Расходы распределяются следующим образом: 22,2% пойдут на прямые действия через исследования или техническую работу; 7,4% — на встречи и конференции; 27,6% — на переводы автономным сообществам и Сеуте и Мелилье; 14,8% — на местные органы; 5% — на некоммерческие организации; 4% — на университеты и исследовательские центры; 10% — на реальные инвестиции.

По просьбе Мартины Веларде из партии Unidas Podemos государственный секретарь подтвердил, что после вступления закона в силу можно будет перенести останки генерала Гонсало Кейпо де Льяно из Базилики Макарена в Севилье, хотя он отметил, что при наличии желания власти Андалусии могли бы уже перенести их из храма в соответствии с законодательством Андалусии об исторической памяти.

Читайте ранее в этом сюжете: Испания вновь прощается с Франко, а он всё не уходит — La Razón