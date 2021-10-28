Минск, 28 октября, 2021, 21:38 — ИА Регнум. «Для противодействия санкционным мерам и минимизации их последствий в правительстве создана межведомственная рабочая группа из представителей 17 министерств и ведомств, включая администрацию президента, государственный секретариат Совета безопасности, КГК, КГБ и Национальный банк. На сегодня межведомственной рабочей группой выработан целый ряд антисанкционных мер», — заявил 28 октября зампред совмина Белоруссии Юрий Назаров.

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Он рассказал, что несмотря на международные санкции, экспорт продукции белорусских машиностроительных госпредприятий «МАЗ» и «БелАЗ» по сравнению с 2020 годом вырос почти на $250 млн, нефтехимии — на $700 млн, по азотным и калийным удобрениям — на $100 млн. в то же время «потери только наших НПЗ в результате санкционных мер и наших вынужденных ответных мер (удлинение цепочки поставок, платежей и так далее) уже составили $80 млн», констатировал чиновник.

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Как сообщает пресс-служба белорусского правительства, выступая на совместном заседании обеих палат Национального собрания в Доме правительства Назаров поведал, что «точечные меры в промышленном, нефтехимическом, транспортном и банковском секторах для нормализации их финансово-хозяйственной деятельности приняты незамедлительно». В частности, в нефтепереработке приняты меры по сохранению возможности экспорта нефтепродуктов в необходимом объеме и обеспечению «Нафтана» кредитными ресурсами для бесперебойных поставок на госпредприятие нефти.

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«Реализация этих мер позволила решить вопрос с загрузкой обоих НПЗ. До конца этого года они будут загружены с годовым объемом переработки 16,8 млн т в год, что практически на 0,5 млн т больше, чем в прошлом году. Мы считаем, что это на сегодня оптимальная загрузка», — сообщил Назаров.

Также читайте аналитику сюжета: Россия и Белоруссия: стратегия взаимодействия Правительством Белоруссии совместно с российскими коллегами проводится перенаправление белорусских грузов с прибалтийского направления на российское. Назаров констатировал: «В части нефтепродуктов с российской стороной эта схема уже работает, мы ничего по части логистики не потеряли».

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