Санкт-Петербург, , 21:46 — REGNUM Новая порция антиковидных ограничений вводится в Санкт-Петербурге с 8 ноября 2021 года, когда истечёт период нерабочих дней, введённых на федеральном уровне, а также срок действия строгих ограничений, установленных правительством Северной столицы. Фактически, они запрещают ночную жизнь города.

Ночной клуб в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

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Как сообщили в Смольном 28 октября, в соответствии с решением губернатора Александра Беглова, с 8 ноября предприятиям общественного питания, кинотеатрам, концертным залам, иным организациям исполнительских искусств, объектам развлечения и досуга, циркам, аквапаркам, океанариумам, зоопаркам, ледовым каткам и аттракционам разрешено работать только до 23 часов. Работа в ночное время запрещена.

Также с 8 ноября только до 23 часов разрешено проведение физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий, при выполнении действующих требований по ограничению участников мероприятий.

При посещении мероприятий или организаций, где установлено предъявление QR-кода, в случае наличия медотвода от прививки придется также предъявлять отрицательный ПЦР-тест, сданный не ранее чем за три дня до предъявления.

Работающих граждан старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, петербургским работодателям рекомендовано на четыре недели перевести на дистанционный режим для прохождения вакцинации (при отсутствии противопоказаний).

Кроме того, работодателям Петербурга рекомендовано освободить от работы в течение двух дней с сохранением зарплаты работников в день проведения ими вакцинации и на следующий день после нее — как в случае проведения первичной, так и повторной вакцинации.

Как уже сообщалось, с 30 октября не вакцинированным неработающим гражданам в возрасте старше 60 лет рекомендовано перейти в режим самоизоляции.

Напомним, согласно постановлению Смольного, с 30 октября по 7 ноября в Петербурге запрещается деятельность предприятий общественного питания (за исключением обслуживания навынос и доставки, общепита на вокзалах, автозаправках, а также производственных столовых). На тот же срок запрещается деятельность объектов розничной торговли (за исключением аптек, объектов без торгового зала, объектов торговли продовольственными товарами, а также объектов торговли непродовольственными товарами первой необходимости при условии, что доля таких товаров в ассортименте составляет не менее 30%). Музеи и театры будут доступны только по QR-коду.

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