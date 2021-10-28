Вашингтон, 28 октября, 2021, 21:45 — ИА Регнум. Скончался американский TikTok-блогер Huey Haha (Хьюи Хаха). Об этом 28 октября пишет издание Е!

Chantelle van Heerden TikTok

О смерти 22-летнего тиктокера первыми сообщили его родные и друзья — причину кончины они не назвали. Как отмечает издание, у блогера осталась двухлетняя дочь.

Добавим, что аккаунт Хьюи Хаха в TikTok уже заблокировали. На его профиль в соцсети были подписаны более 525 тыс. человек, а его видео суммарно собрали более 6,4 млн просмотров.