София, 28 октября, 2021, 21:25 — ИА Регнум. Общий внешний долг Республики Болгария в 2021-м году вырос на 3,5 млрд евро, что на 9,2% больше, чем за соответствующий прошлогодний отчетный период. Об этом 28 октября со ссылкой на Болгарский национальный банк сообщает софийская газета «Труд».

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Согласно официальной информации, на данный момент сумма международной задолженности Софии составила 41,18 млрд евро. При этом договорные обязательства Центробанка Болгарии составили 1,874 млрд евро, в то время как расходы банков и рыночных фондов составили 4,405 млрд евро.

Как утверждают независимые эксперты, львиная доля международных займов была истрачена Болгарией на внутреннее кредитование и поддержку энергетической сферы. В то же время официальная София не склонна рассматривать рост внешнего долга страны как серьезную экономическую проблему.

«Мы контролируем ситуацию и не допустим паники на финансовых платформах», — говорится в заявлении правительства Болгарии по этому поводу.