Ташкент, , 21:21 — REGNUM В Узбекистане в ближайшее время откроются еще два филиала российских вузов, сообщает 28 октября портал Подробно.уз.

Студенты, Узбекистан UzReport.uz

Филиалы российских вузов будут специализироваться на подготовке кадров в сфере дизайна, а также геодезии и картографии.

«Один из них — это Университет дизайна и технологий имени Косыгина, среди преподавателей вуза дизайнеры с мировым именем в индустрии моды, среди которых Вячеслав Зайцев, Валентин Юдашкин, Елена Теплицкая, историк моды Александр Васильев», — говорится в сообщении.

Другим вузом, который откроет свой филиал в Узбекистане является Московский государственный университет геодезии и картографии.

«Это крупный учебно-научно-производственный комплекс, который готовит специалистов сфере аэрофотогеодезии, прикладной геодезии, картографии и земельно-имущественных отношений», — сообщает издание.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, сейчас в Узбекистане действует 15 филиалов российских вузов. При этом, в 2016 году в республики было только три филиала российских высших учебных заведений.

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