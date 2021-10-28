Лондон, 28 октября, 2021, 21:45 — ИА Регнум. Британский телеканал BBC Two представит документальный фильм о последних годах жизни солиста группы Queen Фредди Меркьюри. Об этом 28 октября пишет издание Variety.

Carl Lender Фредди Меркьюри в 1970-е

По данным СМИ, фильм называется Freddie Mercury: The Final Act («Фредди Меркьюри: Заключительный акт»). В нём будут показаны фрагменты интервью друзей музыканта, его сестры, а также участников группы Queen Брайана Мэя и Роджера Тейлора. Премьера киноленты запланирована на ноябрь 2021 года.

ИА REGNUM напоминает, что Фредди Меркьюри (настоящее имя — Фаррух Булсара) скончался в 1991 году в возрасте 45 лет. Причиной смерти стал СПИД.