София, 28 октября, 2021, 21:16 — ИА Регнум. Запасов имеющегося у клинических центров и больниц Болгарии медицинского кислорода хватит только до 4 ноября нынешнего года. Об этом заявил исполнительный директор крупнейшего болгарского предприятия-производителя медпрепаратов Марин Димитров, о чём сообщила 28 октября софийская газета «Сега».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

По словам эксперта, в условиях резкого увеличения в стране числа граждан, заразившихся коронавирусом COVID-19, соответствующие фирмы не справляются с объемами заказов, а, следовательно, в обозримом будущем система здравоохранения Болгарии столкнется с очередной технической проблемой.

«Раньше мы закупали компоненты для создания «кислородных боксов» в Румынии, Венгрии и Турции, однако сейчас эти страны запретили подобный вид экспорта, — отметил, в частности, он. — Для увеличения объемов собственного производства нам необходима срочная поддержка со стороны правительства Болгарии».

По словам Димитрова, в случае выделения Софией дополнительных средств наладить поставки кислорода в медучреждения можно будет в течение нескольких дней.

Напомним, по состоянию на 28 октября количество жителей Болгарии, заболевших коронавирусом COVID-19, составило 588 тыс. человек. Из них скончались 23 594 пациента.