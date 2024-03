Вашингтон, 28 октября, 2021, 21:07 — ИА Регнум. В коллекционной карточной игре Magic: The Gathering появился вампир Дракула. Об этом 28 октября сообщает портал Comicbook.

Компания Wizards of the Coast выпустила набор карт Innistrad: Crimson Vow («Иннистрад: Багровый обет»), который посвящён вампирам. Отмечается, что подобно монстрам Годзилла, которые появились в наборе Ikoria: Lair of Behemoths, каждая карта Innistrad: Crimson Vow является вариантом другой карты набора. Некоторые карты будут содержать отрывки из оригинального романа «Дракула» Брэма Стокера.

Напомним, в сентябре 2021 года компания Wizards of the Coast выпустила к Magic: The Gathering набор карт Innistrad: Midnight Hunt, который посвящён оборотням. Название набора переводится как «Иннистрад: Полночная охота».