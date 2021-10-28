Вашингтон, , 21:45 — REGNUM Боксёр Майк Тайсон рассказал о своих поступках и насколько «неконтролируемым» он раньше был. Об этом 28 октября пишет издание The Sun.

Майк Тайсон (сс) Nehrams2020

По словам Тайсона, в начале своей карьеры он «дрался со всеми». «Если кто-нибудь просил у меня автограф, я давал ему по лицу… Я был запутавшимся», — признался спортсмен.

ИА REGNUM напоминает, что с 1990 до 2010 года у Майка Тайсона были проблемы с наркотиками. Данный факт, по признанию боксёра, отразился на его карьере и психике.

Читайте ранее в этом сюжете: В команде боксера Усика заявили, что его боя с Фьюри не будет