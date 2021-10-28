Рим, 28 октября, 2021, 21:05 — ИА Регнум. В Риме с 29 октября вступают в силу ограничения, вызванные проведением саммита «большой двадцатки».

Famigliacristiana.it Кинолог с собакой в метро Рима

На три дня будут закрыты четыре стации метро в районе Eur, где пройдет саммит. Работа еще нескольких станций будет приостанавливаться на время проведения запланированных митингов.

Кроме того, будут усилены меры безопасности и введен контроль у правительственных зданий в центре Рима, а также в районе Eur.