Рим, 28 октября, 2021, 21:01 — ИА Регнум. Инициаторы референдума о легализации марихуаны в Италии в четверг, 28 октября, официально зарегистрировали 630 тысяч подписей своих сторонников.

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Для назначения референдума достаточно 500 тысяч подписей. Решение принимает парламент. По данному вопросу референдум может пройти весной 2022 года.

Инициаторы предлагают снять ограничения на выращивание марихуаны в домашних условиях и использование в личных целях.