Нефтеюганск, Югра, 28 октября, 2021, 21:00 — ИА Регнум. Заместитель главы Нефтеюганска (Югра) задержана по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает окружное управление СКР.

Admugansk.ru Нефтеюганск

Женщину задержали сотрудники ФСБ при поддержке СОБРа. По данным следствия, преступление было совершено в декабре 2020 года. Якобы чиновница получила получила взятку ювелирными изделиями на общую сумму более 230 тыс. рублей. А при передаче очередной части взятки суммой более 1 млн рублей гражданка и взяткодатель были задержаны.

Обстоятельства преступления выясняются. Проводятся обыски, добавили в СКР.