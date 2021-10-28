Берн, , 20:58 — REGNUM Более 80 стран могут не достичь поставленной Всемирной организацией здравоохранения цели по вакцинации от коронавируса 40% населения до конца года. Об этом заявил на брифинге 28 октября помощник генерального директора ВОЗ Брюс Эйлвард.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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«С высокой вероятностью этого показателя не смогут достичь 82 страны, и единственной причиной этого является отсутствие поставок вакцин», — сказала он.

Помощник главы ВОЗ подчеркнул, что достижение обозначенной цели ещё возможно, так как необходимые объёмы вакцины в мире существуют. В связи с этим он призвал предоставить 550 миллионов доз вакцин для механизму COVAX до конца текущего года.