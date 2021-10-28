Рим, , 20:56 — REGNUM За последнюю неделю число новых случаев заражения коронавирусом в Италии выросло на 43%, сообщили в четверг, 28 октября, в экспертном институте Gimbe.

Эпидемия коронавируса в Италии Russian.news.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: подвид штамма «Дельта» наступает? – все новости»

Отчасти рост показателя может быть вызван увеличением числа проводимых тестов, но растет и число госпитализируемых (правда, менее значительно — на 7,5%), отметили эксперты.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. В августе-сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно.