Ростов-на-Дону, 28 октября, 2021, 20:54 — ИА Регнум. В зоопарке Ростова-на-Дону австралийские сумчатые кенгуру справляют новоселье. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Олег Кугаев Кенгуру в дождевом лесу

«Для пары особей-девочек северного серого кенгуру кроме большого выгульного луга, засеянного травой, создали новый утепленный домик. Теперь в наших планах — найти самца такого же уникального вида для формирования полноценной группы», — написал глава администрации в Instagram.

ИА REGNUM напоминает, что в зоопарк Ростова-на-Дону животных передал зоопарк Новосибирска. Северных серых кенгуру раньше в коллекции ростовского зверинца не было.