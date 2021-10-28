Ирвайн, США, 28 октября, 2021, 20:53 — ИА Регнум. Компания Blizzard объявила о проведении закрытого бета-тестирования игры Diablo Immortal. Анонсирующий трейлер компания опубликовала 28 октября на YouTube-канале проекта.

Diablo

Тесты начнутся 29 октября 2021 года, в 3:00 по московскому времени, принять участие в них смогут жители Австралии и Канады. В компании отметили, что в ближайшие несколько недель к тестированию смогут присоединиться геймеры из Кореи, Японии и Китая, и что в целом период бета-тестов продлится около трёх месяцев.

Напомним, Diablo Immortal — это мобильная игра, которая выйдет на платформах Android и iOS в 2022 году. Blizzard анонсировала этот проект на церемонии открытия BlizzCon в ноябре 2018 года.