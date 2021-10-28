Рим, 28 октября, 2021, 20:52 — ИА Регнум. Около 10 миллионов граждан Италии отправятся в краткие поездки на ноябрьские праздники (1 ноября — торжество Всех Святых в католической церкви), с таким прогнозом выступили в четверг, 28 октября, в национальной гостиничной бизнес-ассоциации Federalberghi.

Greg Walters Италия

Более 90% путешествующих не будут покидать территорию Италии.

Граждане примерно в равных пропорциях собираются отправиться в другие города (27,7%), в горы (22,5%) и на море (20,5%).