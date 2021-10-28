Дортмунд, Германия, 28 октября, 2021, 20:51 — ИА Регнум. 32-летний центральный полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Бельгии по футболу Аксель Витсель может в летнее трансферное окно перейти в туринский «Ювентус» на правах свободного агента. Ранее сообщалось, что переговоры «шмелей» с Витселем по поводу продления контракта зашли в тупик.

Fc-zenit.ru Аксель Витсель

В текущем сезоне Витсель принял участие в четырнадцати матчах «Боруссии» во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил две желтые карточки.

Витсель перешел в «Боруссию» 6 августа 2018 года из «Тяньцзинь Тяньхай» за 20 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость бельгийца, согласно данным портала transfermarkt, составляет 9 миллионов евро.