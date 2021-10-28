Катания, Италия, 28 октября, 2021, 20:47 — ИА Регнум. Сицилия рассчитывает на получение 10 млн евро на неотложные работы по ликвидации последствий мощных ливней, заявил в четверг, 28 октября, губернатор региона Нелло Музумечи.

Вид на вулкан Этна. Сицилия

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Объем средств, необходимых для работ по предотвращению повторения случившегося, по предварительным расчетам — 100 млн евро, добавил он.

Как сообщалось ранее, 24−25 октября на Сицилию обрушились мощные ливни. Несколько населенных пунктов в провинции Катания были подтоплены. Сотрудники спасательных служб совершили сотни выездов для эвакуации граждан. По меньшей мере три человека погибли. Граждан просят не покидать свои дома. Эксперты говорят о катастрофическом ущербе для сельского хозяйства. 28−29 октября ожидается новое ухудшение погодных условий. В регионе действует режим ЧС.