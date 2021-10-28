Рим, 28 октября, 2021, 20:42 — ИА Регнум. Остановив рассмотрение законопроекта «о борьбе с гомофобией», парламент Италии поставил страну в один ряд с Венгрией и Польшей, где также не соблюдаются «права ЛГБТ», заявил в четверг, 28 октября, лидер леволиберальной Демократической партии Энрико Летта.

(сс) Chatham House Энрико Летта

Он отметил, что представителям партий Маттео Ренци и Сильвио Берлускони, которые проголосовали за такое решение, стоит определиться, «с кем они», с Европой или «с (премьер-министром Венгрии Виктором) Орбаном».

Как сообщалось ранее, сенат Италии тайным голосованием остановил рассмотрение уже принятого нижней палатой парламента законопроекта «о борьбе с гомофобией».

Законопроектвызывает недовольствоВатикана — там полагают, что в нынешней версиионнарушает данные католической церкви по Латеранским соглашениям права на свободу исповедания, проповеди и обучения в Италии. Недовольны законопроектом и представители «консервативной» общественности, а также правых партий, онисчитают, что несогласным с ЛГБТ-идеологией намереваютсяс помощью закона«закрыть рот».