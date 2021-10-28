Элиста, 28 октября, 2021, 20:32 — ИА Регнум. В Калмыкии с начала 2021 года сильнее всего подорожал бензин марки АИ-92. Рост стоимости превысил 9%, сообщает Астраханьстат.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бензин

Рост потребительских цен на автомобильное топливо в Калмыкии в сентябре 2021 года составил менее 1%, с начала года — 8%. Бензин марки АИ-92 стал дороже с начала года на 9,07%, бензин марки АИ-95 — на 6,44%, бензин марки АИ-98 — на 6,43%. Дизельное топливо поднялось в цене на 6,28%.

Средняя стоимость литра бензина в Калмыкии составляет 49,37 рубля. Литр бензина марки АИ-92 стоит в среднем 47,75 рубля, бензина марки АИ-95 — 51 рубль, бензина марки АИ-98 — 56,22 рубля, дизельного топлива — 49,86 рубля.