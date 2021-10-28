28 октября 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили инцидент в одном из военкоматов Ужгорода (Закарпатская область Украины), где из окна на втором этаже выпрыгнул призывник, пытаясь сбежать с призывного участка.

Оксана Переможенко, , 20:59 — REGNUM В одном из военкоматов западноукраинского города Ужгород (Закарпатская область) из окна выпрыгнул призывник, пытаясь сбежать с призывного участка. Об этом 27 октября сообщили в пресс-службе Закарпатского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Уточняется, что призывник избегал явки на призывной участок и числился в списках разыскиваемых.

«Данный гражданин был доставлен в призывной участок с целью составления протокола об административном правонарушении в соответствии со ст. 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях, однако в ходе работы уклонявшийся гражданин совершил попытку побега с призывного участка и выпрыгнул из окна второго этажа», — говорится в сообщении.

Пострадавшему вызвали скорую медицинскую помощь, его жизни ничего не угрожает.

Инцидент обсудили на страницах издания «Шарий.net» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многие в целом с сочувствием отнеслись к ситуации, отметив, что не стоит заставлять граждан принимать участие в гражданской войне в Донбассе.

Флаг Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нет желания в банду вступать!» — отреагировал «Игорь Мариуполь».

«[Разве] этому государству кто-то что-то должен??? Пусть государство докажет, что оно государство для народа, а потом о долгах вспоминает…» — возмутился Виталий Д.

«А мне жаль парня. Не знаю, почему он уклоняется. Но хотелось бы увидеть осознанных мужчин, которые не идут воевать. У нас промыли населению мозги. Народ вообще не думает. Открывают рот и говорят то, что по телеку им говорят. Эти так называемые защитники — настоящие преступники. Преступник, который за убийства получает деньги, не может быть защитником. Кто на нас наступает? Наступают ВСУ. На кого? На своих же мирных жителей. Мы живем в Зазеркалье», — написала Елена Ш.

Солдаты ВСУ Mil.gov.ua

«А я не понимаю, зачем насильно гнать в армию, если он так настойчиво уклоняется? Какой будет из него «защитник» родины? И где гарантия, что, получив оружие в руки, он не перестреляет своих сослуживцев?» — не понимает Светлана Г.

«Там сейчас всё жёстко. На войну никто не хочет… Военкомы реально ловят хлопцев-уклонистов как курей…» — добавил Юрий М.

«Бедные ребята. Может сломает ногу, так хоть не отправят на мясо», — пишет Наталия Г.

«Так сильно любит свою нэньку (Украину — О. П.)? Вот это патриот!» — с сарказмом подытожил Эдуард С.

Напомним, в 2014 году на Украине произошел государственный переворот, в результате которого легитимная власть была ликвидирована. Донбасс отказался признавать антиконституционный переворот в Киеве. В ответ узурпировавшие власть украинские политики развязали в Донбассе гражданскую войну, которая длится по сей день.