Вашингтон, 28 октября 2021, 21:02 — REGNUM Результат теста американского актёра Джейсона Момоа на коронавирус дал положительный результат. Об этом 28 октября сообщает издание The Sun.
По данным издания, артист заразился во время съёмок фильма «Аквамен 2». «К счастью, с Джейсоном всё в порядке, и теперь он находится в изоляции», — заявляет источник The Sun.
ИА REGNUM напоминает, что премьера киноленты «Аквамен 2» запланирована на декабрь 2022 года. Режиссёром фильма выступил Джеймс Ван.
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