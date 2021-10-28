Вашингтон, 28 октября, 2021, 21:02 — ИА Регнум. Результат теста американского актёра Джейсона Момоа на коронавирус дал положительный результат. Об этом 28 октября сообщает издание The Sun.

Цитата из к/ф «Аквамен». Реж. Джеймс Ван. 2018. США Джейсон Момоа

По данным издания, артист заразился во время съёмок фильма «Аквамен 2». «К счастью, с Джейсоном всё в порядке, и теперь он находится в изоляции», — заявляет источник The Sun.

ИА REGNUM напоминает, что премьера киноленты «Аквамен 2» запланирована на декабрь 2022 года. Режиссёром фильма выступил Джеймс Ван.