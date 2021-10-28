Москва, 28 октября, 2021, 20:22 — ИА Регнум. Электрокар Tesla попал в ДТП у станции метро «Прокшино» в Москве, сообщает 28 октября пресс-служба столичного управления ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария случилась на Проектируемом проезде 7029. После наезда на мачту городского освещения автомобиль загорелся, возгорание уже потушили сотрудники пожарной службы.

Пострадавших нет. Очевидцы рассказали, что перед ДТП электрокар ехал с очень высокой скоростью.