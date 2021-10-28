Москва, , 20:21 — REGNUM Роскомнадзор составил административный протокол в отношении телеканала «Муз-ТВ» по признакам пропаганды гомосексуализма. Об этом сообщили 28 октября в пресс-службе ведомства.

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Уточняется, что «материалы, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения», были выявлены сотрудниками Роскомнадзора во время трансляции мероприятия «Премия Муз-ТВ 2020/2021».

В ведомстве подчёркивают, что наличие нарушений законодательства было подтверждено независимой экспертизой.

В отношении редакции «Муз-ТВ» и главного редактора телеканала Роскомнадзором были составлены протоколы по статье 6.21 КоАП РФ «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних», а также направлено предписание с требованием устранить нарушения.

Как сообщает ТАСС, административный протокол на «Муз-ТВ» будет рассмотрен Басманным районным судом Москвы, соответствующее заседание которого назначено на 17 ноября.