Вашингтон, , 20:20 — REGNUM Опубликован новый трейлер фильма «Дом Gucci» режиссёра Ридли Скотта. Ролик был выложен на YouTube-канале Леди Гаги.

Леди Гага Domain Barnyard

Популярная исполнительница сыграет в картине Патрицию Реджани, которая в 1998 году была приговорена к тюремному заключению за организацию убийства своего мужа Маурицио Гуччи (Адам Драйвер). В трейлере поклонники певицы могут видеть множество сцен с её участием.

В фильме «Дом Gucci» также снимаются Джаред Лето, Аль Пачино, Сальма Хайек, Джереми Айронс и другие известные актёры. Премьеры картины в России состоится 2 декабря 2021 года.

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