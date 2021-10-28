Вашингтон, , 21:01 — REGNUM Все владельцы аккаунтов в Instagram смогут пользоваться ссылками-стикерами в разделе Истории. Об этом 28 октября пишет издание «Канобу».

Instagram

Возможность оставлять ссылку в Историях заменит функцию Swipe up («Смахнуть вверх»), которую использовали при переходе из соцсети на сторонний ресурс. Как отмечает издание, опция станет доступна для всех, за исключением тех, кто нарушал правила соцсети — распространял дезинформацию или разжигал ненависть.

Ранее использовать ссылки-стикеры в Instagram могли владельцы верифицированных аккаунтов (напротив имени стояла синяя галочка). А также те, у кого общее количество подписчиков составляло более 10 тыс. человек.

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