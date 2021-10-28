Екатеринбург, , 20:17 — REGNUM В Свердловской области 29 ноября вероятен ветер с порывами до 18 метров в секунду. Этот прогноз дают синоптики.

Метель

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Также жителям Среднего Урала обещают гололёд и метели. Главное управление МЧС России по региону просит граждан соблюдать необходимые меры безопасности. В частности, желательно прекратить работы на высоте и открытом, а также исключить поездки на автомобиле.

«Возможно ухудшение видимости и образование снежных заносов и скользкого дорожного покрытия», — отмечают в пресс-службе областного главка МЧС.