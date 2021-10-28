Украинская любовница Саакашвили опасается за его здоровье
Рустави, Грузия, 28 октября, 2021, 21:24 — ИА Регнум. Украинская любовница Михаила Саакашвили Елизавета Ясько утверждает, что его жизнь находится в серьёзной опасности, сообщает 28 октября грузинский телеканал «Рустави 2».
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Михаил Саакашвили и Елизавета Ясько
После сегодняшней трёхчасовой встречи с Саакашвили Ясько заявила, что его необходимо перевести в клинику, где есть высокотехнологичное медицинское оборудование, и выразила своё недоумение тем, что это до сих пор не сделано. Она также сказала, что тюремная администрация серьёзно нарушает права Саакашвили, в частности тем, что не даёт им обмениваться письмами.
Напомним, что Михаил Саакашвили после своего ареста грузинскими властями объявил в тюрьме голодовку.