Екатеринбург, 28 октября, 2021, 20:08 — ИА Регнум. В Екатеринбурге вечером 28 октября эвакуировали находившихся в Театре оперы и балета. Об этом пишут СМИ.

Алексей Колчин ИА REGNUM Оперный театр в Екатеринбурге

По данным изданий, причиной стало анонимное сообщение о взрывном устройстве. Всех вывели на улицу. В это время в театре шло «Лебединое озеро».

Официальных комментариев правоохранительных органов пока нет. Как сообщало ИА REGNUM, утром в Нижнем Тагиле эвакуировали посетителей торговых центров.