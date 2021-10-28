28 октября 2021 | Время чтения 4 мин

Ксаверий де Местр, , 20:24 — REGNUM Штат Флорида подал в суд на президента США Джо Байдена, ряд чиновников и агентств в его администрации, а также на агентство NASA в связи с «незаконным» постановлением о вакцинации от COVID-19, требующим от государственных подрядчиков сделать прививку до 8 декабря. Генеральный прокурор Флориды Эшли Муди и губернатор Рон ДеСантис заявили, что этот приказ угрожает экономике штата.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

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Летом Байден подписал указ, требующий, чтобы все работники исполнительной власти были привиты от COVID-19. Такое же требование распространяется на предприятия, где число сотрудников превышает 100 человек.

Некоторые организации призвали администрацию Белого дома продлить крайний срок, назначенный на 8 декабря, до 2022 года, утверждая, что постановление может вызвать массовые увольнения в разгар праздничного сезона.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Я работаю в правительстве и, похоже, я потеряю работу 8 декабря. Они нанимают новых сотрудников, вакцинированных в данный момент, чтобы покрыть потери 8 декабря. Я и моя семья все переболели COVID-19 и выздоровели, мы все здоровы, ведем здоровый образ жизни и будем настаивать на своем. Брат моей коллеги, которому 40 лет, сделал прививку, потому что его собирались уволить, и теперь он лежит в больнице из-за проблем с сердцем. Так что скажите мне, зачем мне подвергать себя риску, чтобы сделать прививку?» — негодует falcon23213.

«Губернатор Рон здравомыслящий парен, именно то, что нужно этой стране сейчас», — поддерживает bbrexit.

«Когда президент стал врачом Америки, который может требовать, чтобы каждый получил медицинскую помощь?» — недоумевает Trumpsupporter727.

«Хм. Коронавирус не исчезнет. Неважно, что мы будем делать. Я полностью вакцинирован. Знаете что, я всё еще могу заразиться и умереть от него. Мой кардиолог посоветовал мне сделать прививку. Причина — если я все-таки заражусь, НАДЕЮСЬ, что это убережет меня от реанимации. Вакцина НЕ является неким магическим силовым полем, которое убережет вас от заражения или передачи Covid. Давайте будем реалистами в этом вопросе, и люди перестанут укорять людей за то, что они не хотят делать прививку. Это их решение, которое следует уважать, и они НЕ представляют опасности для вакцинированных людей. Скоро мы будем относиться к коронавирусу так же, как к гриппу», — пишет Alaskarobert.

Генеральный прокурор Флориды Эшли Муди Venjea87

«Конгресс освободил себя от требования вакцинироваться. Если это недостаточно хорошо для них, то это недостаточно хорошо для Америки», — указывает bobbyperu.

«Я не могу поверить, что мы действительно спорим о том, имеет ли правительство право заставлять кого-то вводить химические вещества в свой организм или нет», — комментирует fore35i.

«Маски — это не более чем политическая бутафория, которая не работает. Маска не остановит ковид. Всё это не имеет никакого отношения к благосостоянию американцев, а направлено на КОНТРОЛЬ над американцами», — подчеркивает TexanBoiling357.

«Губернатор ДеСантис должен провести встречу для всех политиков, чтобы научить их основам «здравого смысла». Если бы все политики обладали хотя бы базовым мышлением, как ДеСантис, наша страна была бы в гораздо лучшем положении», — уверен OnlyCommonSense980.

«Демократам нравится власть, которую они имеют над американцами. Они не имеют ни малейшего представления о конституционности исполнительных приказов или о научности COVID. Благодаря ДеСантису и его адвокату мы можем быть освобождены. Никто не переступал конституционную черту больше, чем Байден и демократы Конгресса. Надеюсь, что у ДеСантиса получиться победить Байдена и его кукловодов», — отмечает cp50.

«У меня уже был ковид, он меня почти не тронул, теперь у меня иммунитет. Таких, как я, наверное, сто миллионов. Нам не нужна вакцина, у нас есть иммунитет. Вакцина на самом деле не дает иммунитет, она только ослабляет симптомы ковида. Мне нет дела до ковида, и большинству людей, которых я знаю, тоже нет до него дела», — рассказывает txchristopher.

«Если ДеСантис проиграет этот судебный иск, он должен перекрыть все дороги и мосты штата, чтобы не допустить людей на территорию объекта NASA. Экологический ущерб, который НАСА наносит штату Флорида на протяжении десятилетий, и риск для здоровья флоридцев в результате всех этих запусков ракет и испытаний неприемлем», — объясняет UaintNo.

Напомним, что 26 октября движение по Бруклинскому мосту в Нью-Йорке было перекрыто по всем полосам из-за акций протеста, направленных против обязательной вакцинации сотрудников государственного сектора.

Среди протестующих замечены сотрудники пожарного департамента Нью-Йорка (FDNY), службы скорой медицинской помощи (EMS), департамента санитарии Нью-Йорка (SDNY) и департамента полиции Нью-Йорка (NYPD).