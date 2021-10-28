Москва, , 20:17 — REGNUM Журналистка Ксения Собчак стала гостем YouTube-шоу блогера Иды Галич. Выпуск с её участием доступен на канале Галич с 28 октября.

Ксения Собчак Wikimedia.org

В рамках проекта московские прохожие задавали свои вопросы Ксении Собчак, в том числе о размере её доходов. По словам Собчак, она «самая богатая жена чиновника», так как получает порядка $4 млн ежегодно (около 23 млн рублей в месяц).

ИА REGNUM напоминает, что в 2019 году Ксения Собчак вышла замуж за театрального режиссёра Константина Богомолова. В том же году Богомолов был назначен художественным руководителем Московского драматического театра на Малой Бронной.

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