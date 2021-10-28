Женева, Швейцария, , 20:03 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 495 123 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 9378 пациентов с COVID-19. Такие данные приводит 28 октября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 244 897 177 носителей коронавирусной инфекции, подтверждено 4 970 429 случаев смерти от заболевания.

Напомним, накануне ВОЗ сообщала о 468 545 выявленных инфицированных и 7192 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.