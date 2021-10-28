Вашингтон, , 20:02 — REGNUM Сенатор США от республиканской партии Джон Тьюн, член комитета по сельскому хозяйству, питанию и лесам, вместе с рядом своих коллег потребовали встречи с президентом Джо Байденом по вопросам продвижения биотоплива.

Биотопливо

Об этом 28 октября сообщает ИА Красная Весна со ссылкой на издание Biofuels International.

В частности, сенатор Тьюн призвал обсудить Стандарт возобновляемого топлива (RFS) и продвигать биотопливо как ключевое решение проблем энергетики и климата. В июле Тьюн предпринимал аналогичную попытку, но президент Байден ему не ответил.

«Мы обращаемся с повторением нашей июльской просьбы встретиться с вами, членами вашего кабинета и нашими коллегами-демократами, чтобы обсудить огромные возможности, которые такое биотопливо как этанол и биодизель, могут внести в решение задач вашей администрации в области энергетики, окружающей среды и транспорта… Этот вклад будет увеличиваться при своевременных действиях вашей администрации», — указано в обращении.

Письмо подписали министр сельского хозяйства Том Вилсак, министр транспорта Пит Буттиджич, министр энергетики Дженнифер Гранхольм, администратор Агентства по охране окружающей среды Майкл Риган, торговый представитель США Кэтрин Тай и специальный посланник президента по климату Джон Керри.

Читайте ранее в этом сюжете: Перед поездкой в Европу Байден защитит в Сенате внутреннюю повестку дня