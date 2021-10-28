Смоленск, , 20:02 — REGNUM Уголовное дело в отношении генерального директора ОАО «Жилищник» — крупнейшей управляющей компании Смоленска — возбуждено по материалам, собранным УЭБиПК УМВД России по Смоленской области, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону 28 октября. Гендиректора УК подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

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Как полагает следствие, подозреваемый в сентябре 2019 — марте 2020 года потребовал от генерального директора одной из строительных организаций Смоленска передать ему взятку в виде грузового транспортного средства — за это он обещал «решить вопрос» об оплате возглавляемой им организацией задолженности в сумме более 30 млн рублей, образовавшейся перед строительной фирмой, а также за обеспечение заключения договоров в последующем.

Чтобы выполнить требования подозреваемого, директор фирмы заключила договор на лизинг, грузового транспортного средства стоимостью свыше 4 млн рублей, в мае 2020 года автомобиль по акту приема-передачи был передан для эксплуатации лицу, которое указал подозреваемый. Лизинговые платежи за автомобиль осуществлялись за счет строительной компании. Позже гендиректор фирмы обратилась с заявлением к правоохранителям.

Гендиректор ОАО «Жилищник» был задержан 28 октября, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

ОАО «Жилищник» является крупнейшей управляющей компании Смоленска, при этом, в соответствии с информацией на её сайте, «главным и единственным акционером, владеющим 100% акций общества, является администрация города Смоленска». В управлении «Жилищника» находится около 1610 многоквартирных домов, а также административных зданий и нежилых строений, УК обслуживает более 70% населения Смоленска.